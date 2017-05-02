Ольга Бузова поразила поклонников видео в откровенной юбке

Светская львица показывает обнаженные ноги, играясь с молнией на юбке.

Культура

Известная российская теле- и радиоведущая, модель и певица, бывшая участница, а позднее ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным видео, в котором звезда предстала в развратной юбке, пишет РЕН .

На кадрах видно, как светская львица показывает обнаженные ноги, играясь с молнией на юбке. Большинство фанатов знаменитости остались довольны данным роликом. Однако некоторые раскритиковали кумира за развратное поведение.

Отметим, что буквально за несколько часов видео набрало миллион просмотров в Сети.