http://7info.ru/news/world-culture/olga_buzova_pohvastalas_foto_v_otkrovennom_halate/
Ольга Бузова похвасталась фото в откровенном халате
Культура 218
Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова приехала в Крым с концертом. Звезда поделилась с подписчиками в
Instagram серией снимков, которые были сделаны в этой поездке, передает РЕН .
Ольга Бузова похвасталась фото в откровенном халате
Культура 218
Известная телеведущая и певица приехала в Крым с концертом.
Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова приехала в Крым с концертом. Звезда поделилась с подписчиками в
На одном из фото артистка запечатлена на балконе отеля в соблазнительном халате. Девушка оставила под ним следующий комментарий:
«Утро не может быть не добрым, когда у тебя за окном такой шикарный вид…».
Отметим, что знаменитость осталась под впечатлением от увиденного на Крымском полуострове:
«Как же тут красиво».