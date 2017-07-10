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http://7info.ru/news/world-culture/olga_buzova_pohvastalas_foto_v_otkrovennom_halate/

Ольга Бузова похвасталась фото в откровенном халате
Известная телеведущая и певица приехала в Крым с концертом.

Культура   218

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова приехала в Крым с концертом. Звезда поделилась с подписчиками в Instagram серией снимков, которые были сделаны в этой поездке, передает РЕН .

На одном из фото артистка запечатлена на балконе отеля в соблазнительном халате. Девушка оставила под ним следующий комментарий:

«Утро не может быть не добрым, когда у тебя за окном такой шикарный вид…».

Отметим, что знаменитость осталась под впечатлением от увиденного на Крымском полуострове:

«Как же тут красиво».