Ольга Бузова похвасталась фото в откровенном халате

Известная телеведущая и певица приехала в Крым с концертом.

Культура

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова приехала в Крым с концертом. Звезда поделилась с подписчиками в Instagram серией снимков, которые были сделаны в этой поездке, передает РЕН .

На одном из фото артистка запечатлена на балконе отеля в соблазнительном халате. Девушка оставила под ним следующий комментарий:

«Утро не может быть не добрым, когда у тебя за окном такой шикарный вид…».

Отметим, что знаменитость осталась под впечатлением от увиденного на Крымском полуострове: