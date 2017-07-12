Ольга Бузова не читала брачный контракт с Тарасовым

Телеведущая была по уши влюблена в футболиста и не обращала внимания на формальности

Культура

Ольга Бузова не читала брачный контракт с Дмитрием Тарасовым, пишут ОАnews . Об этом журналистам поведала мать скандальной телеведущей.

По словам Ирины Бузовой, ее дочь была настолько влюблена в футболиста «Локомотива», что даже не ознакомилась с брачным контрактом. Девушка не обращала внимания не формальности, хотя по договору все имущество Тарасова было записано на его родных, а не на Ольгу.

Мама телеведущей и начинающей певицы возмущена недавним поступком Дмитрия (слитая в Сеть личная переписка Бузовой) и грозится написать мемуары о далеко не идеальной жизни бывшего зятя.

Фото: medikforum.ru