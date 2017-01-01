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http://7info.ru/news/world-culture/novyj_sezon_sherloka_budet_bolee_mrachnym/

Новый сезон «Шерлока» будет более мрачным
Создатель «Шерлока» Стивен Моффат рассказал, что зрителей ждут несколько по-настоящему удивительных моментов.

Культура   152

Создатель «Шерлока» Стивен Моффат считает, что новый сезон популярного сериала будет более мрачным, чем предыдущие. В то же время, по его словам, в проекте всё же будет и юмор, и веселье, сообщает Газета.ru.

Моффат рассказал, что зрителей ждут несколько по-настоящему удивительных моментов. Он призвал поклонников защититься от спойлеров, так как «это стоит того».

«Приятно заняться реальной историей. Один год назад выпустив спецсерию к Рождеству, мы сделали шаг назад в плане повествования. Мы наконец возвращаемся к истории, которую рассказываем, и это увлекательно», — отметил создатель «Шерлока».