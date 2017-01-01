Создатель «Шерлока» Стивен Моффат считает, что новый сезон популярного сериала будет более мрачным, чем предыдущие. В то же время, по его словам, в проекте всё же будет и юмор, и веселье, сообщает Газета.ru.
Моффат рассказал, что зрителей ждут несколько по-настоящему удивительных моментов. Он призвал поклонников защититься от спойлеров, так как «это стоит того».
«Приятно заняться реальной историей. Один год назад выпустив спецсерию к Рождеству, мы сделали шаг назад в плане повествования. Мы наконец возвращаемся к истории, которую рассказываем, и это увлекательно», — отметил создатель «Шерлока».