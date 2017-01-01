Новый сезон «Шерлока» будет более мрачным

Создатель «Шерлока» Стивен Моффат рассказал, что зрителей ждут несколько по-настоящему удивительных моментов.

Культура

Создатель «Шерлока» Стивен Моффат считает, что новый сезон популярного сериала будет более мрачным, чем предыдущие. В то же время, по его словам, в проекте всё же будет и юмор, и веселье, сообщает Газета.ru.

Моффат рассказал, что зрителей ждут несколько по-настоящему удивительных моментов. Он призвал поклонников защититься от спойлеров, так как «это стоит того».