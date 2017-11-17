Новость дня: у Андрея Малахова родился сын

Первенца известному телеведущему родила его супруга Наталья Шкулева

Культура

Сегодня ночью СМИ облетела новость: у Андрея Малахова родился первенец.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на издание StarHit, главным редактором которого является Малахов, поздним вечером 16 ноября его супруга Наталья Шкулева родила мальчика.

Во время родов 45-летний телеведущий находился в соседней палате. Сейчас его супруга и малыш чувствуют себя хорошо.

2017 год стал богатым на события для Андрея Малахова. В конце лета произошел «трансфер года»: телеведущий оставил работу на Первом канале в передаче «Пусть говорят» и перешел на канал-конкурент «Россия-1».