Новая ведущая «Дома-2» обескуражила фанатов пивным животом
Культура 116
Несмотря на усиленные тренировки в спортзале, Либерж Кпадону имеет не самый здоровый внешний вид
«Пивной живот» новой ведущей «Дома-2» буквально обескуражил фанатов телешоу.
На днях Либерж Кпадону поделилась с подписчиками откровенным снимком в нижнем белье. Однако попытка похвастаться подкачанным телом потерпела фиаско: внимательные интернет-пользователи тут же разглядели у мулатки ряд проблем с внешним видом.
Пока одни обсуждали проблемы с отечностью из-за злоупотребления алкоголем, другие уже связали любовь к выпивке с появлением «пивного животика».
«Она все-таки пьет, такое пузо из ниоткуда не возьмется», «Некрасиво Либи выглядит», «С таким животом мало кто бы выглядел красиво», «Ну подумаешь, чуть расслабилась. Сейчас начнет качать пресс и быстро восстановится», – приводят
Фото: скриншот с instagram.com