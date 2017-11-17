Новая ведущая «Дома-2» обескуражила фанатов пивным животом

Несмотря на усиленные тренировки в спортзале, Либерж Кпадону имеет не самый здоровый внешний вид

Культура

«Пивной живот» новой ведущей «Дома-2» буквально обескуражил фанатов телешоу.

На днях Либерж Кпадону поделилась с подписчиками откровенным снимком в нижнем белье. Однако попытка похвастаться подкачанным телом потерпела фиаско: внимательные интернет-пользователи тут же разглядели у мулатки ряд проблем с внешним видом.

Пока одни обсуждали проблемы с отечностью из-за злоупотребления алкоголем, другие уже связали любовь к выпивке с появлением «пивного животика».

«Она все-таки пьет, такое пузо из ниоткуда не возьмется», «Некрасиво Либи выглядит», «С таким животом мало кто бы выглядел красиво», «Ну подумаешь, чуть расслабилась. Сейчас начнет качать пресс и быстро восстановится», – приводят Дни.ру комментарии подписчиков Кпадону.

Фото: скриншот с instagram.com