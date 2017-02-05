Известная российская певица Нюша приняла решение не участвовать в предстоящем конкурсе «Евровидение-2017». Девушка призналась, что не сможет представить Россию в Киеве в связи с уплотненным графиком в своей работе в этом году.
По словам певицы, «Евровидение» является серьезным мероприятием, которое требует от артиста длительной подготовки. Однако она не располагает таким запасом времени, чтобы принять участие в песенном конкурсе без отрыва от основной деятельности. Нюша напомнила, что недавно стала наставником в шоу «Голос.Дети».
Отметим, что Нюша стала одним из претендентов на поездку в Украину для представления страны на конкурсе «Евровидение» в мае 2017 года, пишет Svopi.