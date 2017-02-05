Нюша не станет представлять Россию на «Евровидении»

Причиной такого решения является уплотненный график работы певицы в этом году.

Культура

Известная российская певица Нюша приняла решение не участвовать в предстоящем конкурсе «Евровидение-2017». Девушка призналась, что не сможет представить Россию в Киеве в связи с уплотненным графиком в своей работе в этом году.

По словам певицы, «Евровидение» является серьезным мероприятием, которое требует от артиста длительной подготовки. Однако она не располагает таким запасом времени, чтобы принять участие в песенном конкурсе без отрыва от основной деятельности. Нюша напомнила, что недавно стала наставником в шоу «Голос.Дети».