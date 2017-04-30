Николай Басков тестирует на себе инновационное лекарство от старости

Известный певец всеми средствами пытается сохранить красоту и молодость

Культура

Николай Басков признался, что участвует в экспериментальном исследовании одного инновационного лекарства, пишут Аргументы недели . По контролем специалистов звезда эстрады принимает специальный препарат для сохранения молодости.

Участвовать в проекте золотой голос России решил после того, как лично познакомился с известным в России ученым-геронтологом. Внешний вид этого человека при его возрасте произвел на певца неизгладимое впечатление. «Если пройдет успешно испытание на мне, если все получится, может быть, и я смогу потом сделать определенный какой-то вклад для населения!» – воодушевленно заявляет певец.