Нестеренко назвал одно из самых патриотических русских полотен

В день своего 50-летия мастер патриотической живописи дал интервью «Известиям»

Культура

По случаю 50-летнего юбилея художника Василия Нестеренко, «Известия» взяли интервью у видного мастера патриотической живописи. Одновременно с круглой датой Нестеренко отмечает и другую значимую годовщину – и 35-летие художественной деятельности. При этом некоторые работы, написанные на заре карьеры, художник оценивает очень высоко, признаваясь, что сейчас уже так не смог бы.

Говоря о востребованности жанра патриотической живописи, в котором он работает, Нестеренко отметил, что сейчас направление пользуется большей популярностью чем в 90-е. Однако при этом он предостерег художников, избирающих этот путь.

— Многие считают, что сама тема, которую ты взял, — уже спасение от всех проблем. Мол, как бы ты ни сделал работу, сам факт, что это посвящено князю Владимиру или Александру Невскому, всё покрывает: твое неумение, твои недостатки...

Таким образом люди дискредитируют само патриотическое направление своим непрофессионализ мом, — заявил Нестеренко.

По словам художника, патриотизм вовсе не должен сводиться к живописанию батальных сцен. Одним из самых патриотических полотен в русском искусстве Нестеренко считает картину Саврасова «Грачи прилетели».

На вопрос об общем и различном в искусстве и политике художник ответил, что любое искусство можно назвать политикой в высшем ее проявлении, так как ничто иное как способно влиять на умы.

— Роль искусства в мировой истории колоссальна — например, в революциях, войнах. Лозунги, сказанные в искусстве, вели за собой людей гораздо сильнее, чем это можно было сделать шашкой или штыком. У искусства есть большая сила, надо только правильно ее использовать, — сказал Нестеренко.

В противовес российскому искусству западное мастер считает «извращенным» и «безобразным» – «лишенным образности».

— Где те «отечества отцы, которых мы должны принять за образцы»? Загнутый белый холст — произведение искусства. Триптих: три чистых холста, но в разных рамках. Подходишь, смотришь: холсты белые, пустые. Даже не грунтованные. Это что? Заходишь в зал, а там мусор лежит. Контейнер мусорный вывернули. О чем здесь можно говорить? — разгромил Нестеренко образцы современного искусства.

Похвалы художника удостоились работы современных китайских художников. По мнению Нестеренко, китайцы взяли все лучшее из советского и западного искусства, вплетя это в свой национальный стиль гохуа. Такую же стратегию развития мастер считает идеальной и для русского искусства.

— Что говорит нам Запад? «Существует только наш путь». И мы послушно плетемся в хвосте этой зловредной кометы. Ее выхлоп — на нас. Они летят куда-то в бездну, а мы плетемся сзади и вдыхаем их разлагающиеся взгляды, — образно пояснил Нестеренко.