Названы самые кассовые актрисы и актёры 2016 года

Рейтинг возглавила Скарлетт Йоханссон.

Культура

Журнал Forbes назвал самых кассовых актрис и актёров 2016 года. Рейтинг возглавила Скарлетт Йоханссон. Фильмы с её участием («Первый мститель: Противостояние», «Да здравствует Цезарь») собрали в кинотеатрах 1,2 миллиарда долларов, передаёт РИА Новости.

Второе место в рейтинге заняли актер Крис Эванс и Роберт Дауни-младший (по 1,15 миллиарда долларов сборов). В список также попали Марго Робби (1,1 миллиарда), Эми Адамс (1,04 миллиарда), Бен Аффлек (1,02 миллиарда), Генри Кавилл (870 миллионов долларов), Райан Рейнольдс (820 миллионов) и Фелисити Джонс. Фильмы с участием последней собрали в прокате 805 миллионов долларов.