Настасья Шубская рассказала, почему решилась на брак с Овечкиным

Молодожены планируют стать родителями

Культура

Настасья Шубская, в минувшие выходные сыгравшая свадьбу с одним из лучших хоккеистов современности, призналась, почему решилась на этот брак, пишут АН.

Оказывается, молодожены планируют стать родителями. Пока о беременности говорить рано, однако Настасья убеждена – дети должны рождаться только в законном браке. Тем более Шубская уверена, что Александр Овечкин – тот самый, «свой человек», с которым она готова прожить до глубокой старости.

Напомним, свадьба 23-летней дочери актрисы Веры Глаголевой и 31-летнего хоккеиста Александра Овечкина состоялась в День семьи, любви и верности в подмосковной Барвихе. На грандиозный праздник были приглашены именитые гости, спортсмены и знаменитости. Президент России Владимир Путин лично поздравил молодоженов.

Фото: yaplakal.com