http://7info.ru/news/world-culture/nastasja_samburskaja_pokazala_podpischikam_svoe_sportivnoe_telo/
Настасья Самбурская показала подписчикам свое спортивное тело
Культура 116
Известная российская актриса Настасья Самбурская поделилась со своими подписчиками в
Instagram снимком из спортзала, на котором она показала фанатам свою фигуру, особенно подтянутый пресс, пишет РЕН .
Настасья Самбурская показала подписчикам свое спортивное тело
Культура 116
При этом звезда назвала себя слабой женщиной.
Известная российская актриса Настасья Самбурская поделилась со своими подписчиками в
Примечательно, что звезда откровенно рассказала о том, что, когда пришла домой, начала много есть:
«Пришла домой, расстроилась и давай жрать. Слабая женщина».