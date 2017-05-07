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http://7info.ru/news/world-culture/nastasja_samburskaja_pokazala_podpischikam_svoe_sportivnoe_telo/

Настасья Самбурская показала подписчикам свое спортивное тело
При этом звезда назвала себя слабой женщиной.

Культура   116

Известная российская актриса Настасья Самбурская поделилась со своими подписчиками в Instagram снимком из спортзала, на котором она показала фанатам свою фигуру, особенно подтянутый пресс, пишет РЕН .

Примечательно, что звезда откровенно рассказала о том, что, когда пришла домой, начала много есть:

 «Пришла домой, расстроилась и давай жрать. Слабая женщина».