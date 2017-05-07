Настасья Самбурская показала подписчикам свое спортивное тело

При этом звезда назвала себя слабой женщиной.

Культура

Известная российская актриса Настасья Самбурская поделилась со своими подписчиками в Instagram снимком из спортзала, на котором она показала фанатам свою фигуру, особенно подтянутый пресс, пишет РЕН .

Примечательно, что звезда откровенно рассказала о том, что, когда пришла домой, начала много есть: