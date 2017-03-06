Нашумевший фильм «Красавица и чудовище» выйдет в России с маркировкой 16+

Ожидается, что в сюжете киноленты будут присутствовать гомосексуальные отношения между главными героями.

Культура

Фильм-мюзикл «Красавица и чудовище», создателем которого выступила легендарная американская киностудии «Disney», появится на экранах российских кинотеатров с возрастным ограничением 16+. Об этом рассказал представителям «Кинопоиска» работник Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов, пишет Дождь .

«Прокатное удостоверение фильму выдаем без проблем. Возрастное ограничение – 16+», – заявил чиновник.

Напомним, что 3 марта к министру культуры Дмитрию Мединскому обратился депутат Госдумы Виталий Милонов с просьбой проверить картину на предмет гомосексуализма до ее выхода в прокат. Политик сослался на информацию, согласно которой в сюжете киноленты будут присутствовать гомосексуальные отношения между главными героями.

По мнению Милонова, общественность негативно воспримет откровенную пропаганду «греха» под видом детской сказки.