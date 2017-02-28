Начало съёмок второй части «Метода» перенесли на июль

Сериал с Константином Хабенским в главной роли с успехом прошёл на Первом канале в конце 2015 года.

Культура

Съёмки второй части популярного телесериала «Метод» начнутся в июле текущего года. Об этом со ссылкой на продюсера Александра Цекало сообщил ИТАР-ТАСС .

Сериал с Константином Хабенским в главной роли с успехом прошёл на Первом канале в конце 2015 года. Ранее сообщалось, что продолжение начнут снимать уже в марте.

Со слов Цекало стало также известно о покупке прав на показ сериалов «Метод», «Мажор», «Саранча» американским онлайн-кинотеатром Netflix.