На НТВ выходит продолжение популярного детектива «Пёс» с Никитой Панфиловым

После оглушительного успеха первых эпизодов «Пса» в эфире НТВ Никита Панфилов признался, что ощутил на себе всенародную любовь.

Культура

27 февраля на НТВ начинается показ премьерных серий детективного сериала «Пёс», в котором главную роль исполняет Никита Панфилов («Сладкая жизнь», «Мажор», «Духless»). Это продолжение истории об опытном полицейском Максиме Максимове, который вместе с напарником – немецкой овчаркой по кличке Пёс – ведёт расследования. Напомним, «Пёс» стал лучшим сериалом 2016 года в эфире НТВ со средней долей 15,3%*.

В первом сезоне полицейский Максимов попадает в сложную ситуацию. Герой Никиты Панфилова лишается работы, друзей, денег, любимой женщины и начинает пить. На месте преступления он находит раненную собаку. Максим забирает пса домой и обретает друга. Бывший оперативник переквалифицируется в кинолога, который вместе с собакой-полицейским начинает вести расследования.

После оглушительного успеха первых эпизодов «Пса» в эфире НТВ Никита Панфилов признался, что ощутил на себе всенародную любовь: «Мне нравится, что мой персонаж Макс неординарный человек, а не простой обыватель. Это такая утопическая комбинация – спившийся полицейский, которого бросили все, а он продолжает заниматься своей работой. Но чем сложнее персонаж, тем интереснее мне его играть. Максимов такой супергерой нашего времени, абсолютно «свой парень» настолько, что меня часто принимают за него. Однажды я собрался на день рождения и зашёл в магазин, чтобы купить в подарок виски. На кассе продавец спрашивает: «А что, сегодня нечётное число?». Я не сразу его понял - при чём тут вообще дата? А он продолжает: «Ну как? Ты же не пьёшь по нечётным!». И тут я понял - люди смотрят наш сериал, переживают за моего героя и даже помнят, в какие дни он позволяет себе плохие привычки».

В новых сериях Максимов продолжит раскрывать преступления вместе с четырёхлапым коллегой. Если в первом сезоне они только притирались друг к другу, то сейчас это полноценные напарники. Каждый день Максимов и Пёс рискуют собственными жизнями в схватке с преступностью. Если на поле боя Максимову удаётся одержать победу, то в личной жизни до гармонии ещё далеко. Ему приходится иметь дело с бывшим другом и коллегой Леонидовым (Андрей Саминин), который в прошлом сезоне увёл у Максимова жену. Чувства к бывшей супруге всё ещё напоминают о себе...

Сериал «Пёс. Новые серии» стартует на НТВ 27 февраля в 19:40.