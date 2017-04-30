http://7info.ru/news/world-culture/monika_beluchchi_prinjala_uchastie_v_otkrovennoj_fotosessii_foto/
Моника Белуччи приняла участие в откровенной фотосессии (фото)
Культура 172
В Instagram-аккаунте известной итальянской актрисы Моники Белуччи появились фотографии с довольно откровенной фотосессии, пишут
Аргументы недели .
Моника Белуччи приняла участие в откровенной фотосессии (фото)
Культура 172
53-летняя итальянка не перестает удивлять поклонников своим прекрасным внешним видом
В Instagram-аккаунте известной итальянской актрисы Моники Белуччи появились фотографии с довольно откровенной фотосессии, пишут
Звезда позировала фотографу обнаженной, лишь слегка прикрыв себя небольшим отрезком легкой голубой ткани. Снимок вызвал бурную реакцию среди поклонников сексуальной итальянки.
Сама Моника Белуччи признается, что возраст не является препятствием для того, чтобы чувствовать себя красивой и желанной.