Моника Белуччи приняла участие в откровенной фотосессии (фото)

53-летняя итальянка не перестает удивлять поклонников своим прекрасным внешним видом

Культура

В Instagram-аккаунте известной итальянской актрисы Моники Белуччи появились фотографии с довольно откровенной фотосессии, пишут Аргументы недели .

Звезда позировала фотографу обнаженной, лишь слегка прикрыв себя небольшим отрезком легкой голубой ткани. Снимок вызвал бурную реакцию среди поклонников сексуальной итальянки.

Сама Моника Белуччи признается, что возраст не является препятствием для того, чтобы чувствовать себя красивой и желанной.