Минкультуры подготовило план внутренней реорганизации

Ведомство выявило более сотни фактов нарушений в ходе строительных и реставрационных работ на подведомственных объектах.

Культура

Министерство культуры подготовило план внутреннего реформирования ведомства, имеющий целью демонополизация и децентрализация управления отраслью. Соответствующее решение было принято ведомством после выявления фактов нарушений в ходе строительных и реставрационных работ на подведомственных мероприятиях и выставлении компаниям штрафных санкций на 545 млн рублей.

Как рассказал «Известиям» министр культуры Владимир Мединский, цель реформы — демонополизация и децентрализация управления отраслью. В частности, департамент управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта будет контролировать только строительные и реставрационные работы. Задачи по контролю за имуществом, госохране культурного наследия, ведению реестра памятников отныне лягут на плечи других департаментов.

Кроме этого, ФГКУ «Центрреставраци я» не будет больше выполнять функции единого заказчика-монопо листа всех реставрационных работ. ФГКУ также сменит название и функционал.

Этому учреждению будут делегированы функции контроля качества выполнения подрядов, оно также будет следить за освоением регионами выделенных федеральных средств, в частности, на открытие домов культуры и их модернизацию, строительство МКЦ и ИКЦ.

При этом привычные функции ФГКУ перейдут к подведомственным учреждениям, крупные и сложные работы перейдут по территориальному принципу к двум строительным дирекциям министерства — Петербургской и Московской.