Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева не любят рассказывать о своей личной жизни, предпочитая оставаться в стороне от лишних глаз. Тем заметнее для поклонников стало совместное фото, опубликованное на днях в Сети, пишет Российский Диалог.
На снимке звезды запечатлены во время застолья в ресторане после успешного концерта Меладзе в Грузии.
Напомним, Валерий Меладзе расстался со своей предыдущей женой в 2012 году ради солистки «звездного» состава «ВИА Гры» Альбины Джанабаевой. При этом он сохранил с бывшей супругой и детьми хорошие отношения.