Меладзе и Джанабаева стали меньше скрывать свои отношения

В Сети появилось совместное фото звездной пары

Культура

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева не любят рассказывать о своей личной жизни, предпочитая оставаться в стороне от лишних глаз. Тем заметнее для поклонников стало совместное фото, опубликованное на днях в Сети, пишет Российский Диалог.

На снимке звезды запечатлены во время застолья в ресторане после успешного концерта Меладзе в Грузии.

Напомним, Валерий Меладзе расстался со своей предыдущей женой в 2012 году ради солистки «звездного» состава «ВИА Гры» Альбины Джанабаевой. При этом он сохранил с бывшей супругой и детьми хорошие отношения.

Фото: vk.com