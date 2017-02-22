Мединский: Danone может выступить спонсором продолжения «Простоквашино»

По словам министра, производство мультфильма требует денег, сценария и творческого коллектива.

Культура

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что киностудия «Союзмультфильм» и компания «Danone» ведут переговоры о совместной деятельности в рамках съемок продолжения мультфильма «Простоквашино», пишет РИА Новости .

По словам министра, производство картины требует денег, сценария и творческого коллектива. Представители «Danone» выступили с инициативой принять участие в финансировании продолжения легендарного мультипликационного фильма.

Мединский также отметил, что переговоры по данному вопросу затянулись, поскольку соглашение между компаниями должно было быть подписано еще в декабре 2016 года.