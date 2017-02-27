Марина Александрова рассказала о работе в сериале «Екатерина. Взлёт»

Актриса отметила, что считает большой честью сыграть императрицу.

Культура

Актриса Марина Александрова рассказала «Известиям» о своей работе в сериале Дмитрия Иосифова «Екатерина. Взлёт», впечатлении от съёмок и жертвах ради воплощения на экране образа императрицы Екатерины.

Александрова отметила, что в этой части сериала зрители увидят совершенно другую Екатерину, играть которую было настоящим подарком для актёра из-за сложности и неоднозначности самого образа российской императрицы. По словам актрисы, в первой части она играла девушку, которая ехала в Россию за мужем и намеревалась быть верной спутницей императора.

В продолжении Екатерина, по установке режиссёра и словам Александровой — женщина, которую «перемололи жернова власти», и которая смогла отказаться от любви и женской доли ради государства и политики. Александрова отметила, что ради воплощения на экране столь сложного внутреннего образа, потребовалась изменить и внешний облик

— Во-первых, меня попросили поправиться — ради этой роли я прибавила 10 кг. Возможно, создатели фильма хотели ещё больших перемен, но у меня на это просто не хватило бы здоровья. Вообще мы много экспериментирова ли с внешностью — художники «старили» меня с помощью прически и грима, утяжелили нижнюю часть лица, — рассказала актриса.

Александрова отметила при этом, что внутренне совсем не похожа на свою героиню. Для Екатерины, по её словам, важнее власть, а не любовь, а сама актриса с рождением детей «потеряла какие-то амбиции и женская природа сразу берёт своё». Александрова обратила внимание, что Екатерина как раз была начисто этого лишена.

Актриса выразила надежду, что созданный ей на экране образ получился неоднозначным, какова и была личность российской императрицы. В то же время, по словам Марины Александровой, самой ей было интереснее играть эмоции, а не амбиции, хотя режиссёру удалось раскрыть черты, которые сама актриса, по собственному признанию, хотела бы скрыть.