Максим Фадеев: просмотр новогодних шоу на ТВ – это погружение в ад

По мнению известного продюсера, у современных российских телевизионщиков мир застыл в 1993 году.

Культура

Знаменитый российский продюсер и композитор Максим Фадеем выложил в свой « Instagram » видео, в котором он критически отозвался о качестве новогодних шоу на российском телевидении, пишет Ридус .

По мнению Фадеева, у современных российских телевизионщиков мир застыл в 1993 году. Продюсер также раскритиковал репертуар, шутки, формат данных программ, сравнив их просмотр с погружением в ад.

Также композитор подчеркнул, что опубликовал подобный пост не преследуя конкретных целей.