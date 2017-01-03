http://7info.ru/news/world-culture/maksim_fadeev_prosmotr_novogodnih_shou_na_tv_eto_pogruzhenie_v_ad/
Максим Фадеев: просмотр новогодних шоу на ТВ – это погружение в ад
Культура 131
Знаменитый российский продюсер и композитор Максим Фадеем выложил в свой «
Instagram » видео, в котором он критически отозвался о качестве новогодних шоу на российском телевидении, пишет Ридус .
Максим Фадеев: просмотр новогодних шоу на ТВ – это погружение в ад
Культура 131
По мнению известного продюсера, у современных российских телевизионщиков мир застыл в 1993 году.
Знаменитый российский продюсер и композитор Максим Фадеем выложил в свой «
По мнению Фадеева, у современных российских телевизионщиков мир застыл в 1993 году. Продюсер также раскритиковал репертуар, шутки, формат данных программ, сравнив их просмотр с погружением в ад.
Также композитор подчеркнул, что опубликовал подобный пост не преследуя конкретных целей.