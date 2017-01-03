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http://7info.ru/news/world-culture/maksim_fadeev_prosmotr_novogodnih_shou_na_tv_eto_pogruzhenie_v_ad/

Максим Фадеев: просмотр новогодних шоу на ТВ – это погружение в ад
По мнению известного продюсера, у современных российских телевизионщиков мир застыл в 1993 году.

Культура   131

Знаменитый российский продюсер и композитор Максим Фадеем выложил в свой «Instagram » видео, в котором он критически отозвался о качестве новогодних шоу на российском телевидении, пишет Ридус .

По мнению Фадеева, у современных российских телевизионщиков мир застыл в 1993 году. Продюсер также раскритиковал репертуар, шутки, формат данных программ, сравнив их просмотр с погружением в ад.

Также композитор подчеркнул, что опубликовал подобный пост не преследуя конкретных целей.