Любовь Толкалина выложила свое полуобнаженное фото

В Instagram известной российской актрисы появились фотоснимки с отдыха на Гоа

Культура

Актриса и бывшая супруга режиссера Андрея Кончаловского Любовь Толкалина опубликовала в своем Instagram откровенное фото со своего отдыха на Гоа, пишет ВладТайм .

На фото обнаженное тело Толкалиной прикрывает лишь множество разноцветных бус. В комментарии к фотографии актриса сообщила подписчикам, что 28 апреля – единственный день в году, когда все начинания должны увенчаться успехом.

«Договариваемся, заключаем контракты, составляем планы на годы вперед, сажаем цветы и в землю и в людях, начинаем начинания! Тренируемся быть бессмертными активней чем обычно! Любим и говорим об этом. Миримся. Постимся, молимся больше, чем обычно. Укрепляем отношения и здоровье!» – призывает актриса своих подписчиков (орфография и пунктуация автора).

Фотография набрала уже более 6 тысяч отметок «мне нравится», а саму актрису осыпали комплиментами.