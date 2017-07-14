Лиза Пескова лечит акне лекарством, вызывающим расстройства психики

В подростковом возрасте у девушки были серьезные проблемы с лицом, из-за чего она становилась объектом для насмешек

Культура

Дочь пресс-секретаря Президента РФ Лиза Пескова поделилась со своими подписчиками в Instagram очень личными переживаниями по поводу проблем с кожей лица.

Девушка рассказала, что ее жизнь на протяжении 4 лет омрачали серьезная болезнь – акне, или попросту угревая сыпь. Из-за этого она часто становилась объектом для насмешек.

«В интернате во Франции надо мной открыто издевались, – признается Лиза, – Как в фильмах, я, съёжившись, проходила по узкому школьному коридору, останавливаясь, чтобы ответить на вопрос: «Боже, что на твоем лице?». Я жила в комнате с 4 особо «открытыми» девочками, так что утром я вставала за полтора часа до подъема, чтобы замазаться тональником пока все спят, а вечером ждала, пока все уснут, чтобы пойти смыть косметику или делала это первой и не слезала со второго этажа кровати. Иногда приходилось и спать с 10 слоями штукатурки».

По словам дочери Дмитрия Пескова, ее московские сверстники были менее жестокими, но при этом могли молча уставиться на ее лицо.

Девушка призналась, что справиться с прыщами ей помогло лекарство, которое, по мнению французских врачей, может вызывать психические расстройства. Поэтому перед назначением средства французы проходят тест на психику.

К счастью, сейчас лицо Лизы Песковой сияет красотой. При этом девушка отмечает, что никогда не страдала от недостатка мужского внимания.

Фото: instagram.com/stpellegrino