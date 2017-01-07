В Литве закрыто телевизионное шоу «Угадай мелодию» из-за пропаганды нацизма в эфире, пишет КП.
Сообщается, что показ скандального выпуска состоялся в пятницу, 6 января. Одна из мелодий, написанных композитором-евреем, вызвала у участницы неадекватную реакцию – она вскинула правую руку в нацистском приветствии, а левую поднесла к верхней губе.
Заместитель гендиректора литовского телевидения Римвидас Палецкис публично извинился перед литовской телеаудиторией за случившиеся. Он также заявил об отмене съемки грядущих выпусков программы.