Литовское шоу «Угадай мелодию» закрыто за нацистскую пропаганду

Одна из участниц программы вскинула правую руку в нацистском приветствии, а левую поднесла к верхней губе.

Культура

В Литве закрыто телевизионное шоу «Угадай мелодию» из-за пропаганды нацизма в эфире, пишет КП .

Сообщается, что показ скандального выпуска состоялся в пятницу, 6 января. Одна из мелодий, написанных композитором-евреем, вызвала у участницы неадекватную реакцию – она вскинула правую руку в нацистском приветствии, а левую поднесла к верхней губе.

Заместитель гендиректора литовского телевидения Римвидас Палецкис публично извинился перед литовской телеаудиторией за случившиеся. Он также заявил об отмене съемки грядущих выпусков программы.