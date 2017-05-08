Регина Тодоренко выложила в Instagram видеозапись своего жаркого кавказского танца, пишет ВладТайм. В пляс телеведущая пустилась в одном из кавказских ресторанов буквально перед носом посетителя заведения. Мужчина выглядит удивленным и иногда посмеивается.
Видео, которое Тодоренко назвала «Лезгинка от Регинки», посмотрело уже более 350 тысяч человек.
Напомним, недавно Регина Тодоренко чуть не лишилась работы из-за откровенных рассказов о внутренней кухне популярного телешоу «Орел и решка». Позже ей пришлось взять свои слова обратно, чтобы не потерять работу.