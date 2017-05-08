«Лезгинка от Регинки»: Тодоренко станцевала в одном из кавказских ресторанов

Ведущая телепрограммы «Орел и решка» выплясывала прямо перед лицом посетителя заведения

Культура

Регина Тодоренко выложила в Instagram видеозапись своего жаркого кавказского танца, пишет ВладТайм . В пляс телеведущая пустилась в одном из кавказских ресторанов буквально перед носом посетителя заведения. Мужчина выглядит удивленным и иногда посмеивается.

Видео, которое Тодоренко назвала «Лезгинка от Регинки», посмотрело уже более 350 тысяч человек.

Напомним, недавно Регина Тодоренко чуть не лишилась работы из-за откровенных рассказов о внутренней кухне популярного телешоу «Орел и решка». Позже ей пришлось взять свои слова обратно, чтобы не потерять работу.

Фото: woman.ru