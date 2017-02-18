Лавров рассказал о своей давней дружбе с Николаем Расторгуевым

Глава МИД России считает своего друга предельно честным, искренним и верным слову человеком.

Культура

Министр иностранных дел России Сергей Лавров откровенно рассказал о своей многолетней дружбе с лидером группы «Любе» Николаем Расторгуевым. Об этом стало известно из фильма, который посвящен юбилею прославленного артиста, пишет ТАСС .

Лавров признался, что знаком с певцом уже более 10 лет, с тех пор, как был назначен на нынешний пост.

«С тех пор очень тесно дружим, хотя, может, встречаемся не так часто, как хотелось бы в силу занятости Николая и по моей работе. Очень ценю его человеческие качества, очень дорожу нашей дружбой», говорит Сергей Викторович.

Отметим, что глава внешнеполитического ведомства РФ считает своего друга предельно честным, искренним и верным слову человеком.