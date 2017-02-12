Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-culture/kultovaja_igra_gta_mozhet_poluchit_kinovoploschenie/

Культовая игра GTA может получить киновоплощение
Лицензия на использование игровой франшизы была передана сразу двум кинокомпаниям.

Культура   83

Глава компании «Take-Two Interactive» Штраусс Зельник рассказал о своих планах экранизировать культовую серию компьютерных игр «Grand Theft Auto».

По его словам, компания не намерена инвестировать собственные средства в проект. При этом главным условием успеха будет готовность инвестора, который пожелает потратиться на создание фильма, пойти на условия создателей игры, в том числе в плане творческого контроля.

Отметим, что лицензия на использование игровой франшизы была передана сразу двум кинокомпаниям, пишет ФАН .