Культовая игра GTA может получить киновоплощение

Лицензия на использование игровой франшизы была передана сразу двум кинокомпаниям.

Культура

Глава компании «Take-Two Interactive» Штраусс Зельник рассказал о своих планах экранизировать культовую серию компьютерных игр «Grand Theft Auto».

По его словам, компания не намерена инвестировать собственные средства в проект. При этом главным условием успеха будет готовность инвестора, который пожелает потратиться на создание фильма, пойти на условия создателей игры, в том числе в плане творческого контроля.