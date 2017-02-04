Культовая группа «Black Sabbath» уходит со сцены

Сегодня, 4 февраля, состоится последнее в истории группы живое выступление.

Культура

Члены легендарной британской рок-группы «Black Sabbath» приняли решение завершить концертную деятельность, пишет ФАН .

Сообщается, что сегодня, 4 февраля, пройдет последнее в истории группы живое выступление. Шоу состоится в городе Бирмингем, откуда музыканты и начали свой путь в 1968 году.

Напомним, что «Black Sabbath» оказала заметное влияние на развитие рок-музыки. Одноимённый дебютный альбом группы считается одним из первых в жанре хеви-метал. Общий тираж альбомов составляет порядка 70 миллионов проданных пластинок по всему миру.