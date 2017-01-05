http://7info.ru/news/world-culture/koroleva_shvecii_rasskazala_o_druzheljubnyh_prividenijah_v_svojom_dvorce/
Королева Швеции рассказала о дружелюбных привидениях в своём дворце
Культура 70
Королева Швеции Сильвия рассказала о дружелюбных привидениях в своём дворце. По её словам, в Дроттнингхольме множество «призрачных» жителей, передаёт
РИА Новости.
Королева Швеции рассказала о дружелюбных привидениях в своём дворце
Культура 70
Дворец Дроттнингхольм построен в 16 веке.
Королева Швеции Сильвия рассказала о дружелюбных привидениях в своём дворце. По её словам, в Дроттнингхольме множество «призрачных» жителей, передаёт
Об обитателях дворца 73-летняя королева вспоминает с улыбкой.
«Конечно. Но они очень дружелюбные», – ответила она на вопрос о том, видела ли она во дворце призраков.
Отмечается, что дворец Дроттнингхольм построен в 16 веке.