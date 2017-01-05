Королева Швеции рассказала о дружелюбных привидениях в своём дворце

Дворец Дроттнингхольм построен в 16 веке.

Культура

Королева Швеции Сильвия рассказала о дружелюбных привидениях в своём дворце. По её словам, в Дроттнингхольме множество «призрачных» жителей, передаёт РИА Новости.

Об обитателях дворца 73-летняя королева вспоминает с улыбкой.

«Конечно. Но они очень дружелюбные», – ответила она на вопрос о том, видела ли она во дворце призраков.

Отмечается, что дворец Дроттнингхольм построен в 16 веке.