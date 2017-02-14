http://7info.ru/news/world-culture/konchita_vurst_budet_ubita/
Кончита Вурст будет убита
Культура 43
Австрийский певец Том Нойвирт, больше известный под прозвищем Кончита Вурст, заявил, что собирается сменить образ. Об этом сообщает
«Российская газета» .
Кончита Вурст будет убита
Культура 43
Нойвирт заявил журналистам, что у него рождается новый образ, и в Кончите он больше не нуждается.
Австрийский певец Том Нойвирт, больше известный под прозвищем Кончита Вурст, заявил, что собирается сменить образ. Об этом сообщает
Напомним, бородатая женщина Кончита Вурст стала победителем «Евровидения» в 2014 году. Теперь же Нойвирт заявил журналистам, что у него рождается новый образ, и в Кончите он больше не нуждается.
– Я должен убить её, – заявил австриец.