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http://7info.ru/news/world-culture/konchita_vurst_budet_ubita/

Кончита Вурст будет убита
Нойвирт заявил журналистам, что у него рождается новый образ, и в Кончите он больше не нуждается.

Культура   43

Австрийский певец Том Нойвирт, больше известный под прозвищем Кончита Вурст, заявил, что собирается сменить образ. Об этом сообщает «Российская газета» .

Напомним, бородатая женщина Кончита Вурст стала победителем «Евровидения» в 2014 году. Теперь же Нойвирт заявил журналистам, что у него рождается новый образ, и в Кончите он больше не нуждается.

– Я должен убить её, – заявил австриец. 