Кончита Вурст будет убита

Нойвирт заявил журналистам, что у него рождается новый образ, и в Кончите он больше не нуждается.

Культура

Австрийский певец Том Нойвирт, больше известный под прозвищем Кончита Вурст, заявил, что собирается сменить образ. Об этом сообщает «Российская газета» .

Напомним, бородатая женщина Кончита Вурст стала победителем «Евровидения» в 2014 году. Теперь же Нойвирт заявил журналистам, что у него рождается новый образ, и в Кончите он больше не нуждается.