Киану Ривз станет сибиряком

Голливудская кинозвезда снимется в фильме о сибирской мафии.

Культура

Голливудская кинозвезда Киану Ривз снимется в главной роли в романтическом триллере «Сибирь», который собирается ставить режиссёр Мэттью Росс, постановщик «Фрэнка и Лолы».

Съёмки анонсирует ИА «Народные новости» в четверг, 2 февраля.

По данным агентства, картина будет посвящена афере американского продавца сомнительных голубых алмазов, надумавшего продать их в России. Но коммерции помешает любовь – герой встретит хозяйку кафе из Сибири и переменит планы. В дело вмешается мафия.

Роль торговца алмазами исполнит Киану Ривз. Съёмки «Сибири» начнутся в этом году.