Киану Ривз может попасть в российское кино

Знаменитому голливудскому актеру поступило предложение сняться в приключенческом фильме «Пеппи».

Культура

Представители кинокомпании «Русская фильм группа» занимаются обсуждением возможности участия знаменитого голливудского актера Киану Ривза в российском приключенческом фильме «Пеппи», пишет ТАСС .

По словам продюсера фильма Алексея Петрухина, роль отца главной героини Пеппи написана именно для американской звезды. В основу картины лягут приключения героини книг Астрид Линдгрен.

Автор сценария будущей ленты Роман Картушин считает, что Гарри Потерру пора передать эстафетную волшебную палочку Пеппи.

Отметим, что премьера киноленты запланирована на 2019 год.