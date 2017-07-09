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http://7info.ru/news/world-culture/keti_topurija_voshitila_fanatov_foto_v_plate_s_glubokim_dekolte/

Кети Топурия восхитила фанатов фото в платье с глубоким декольте
Певица предстала перед камерой в элегантном черном платье.

Культура   226

Известная певица, солистка группы «A’Studio» Кети Топурия поделилась с подписчиками в Instagram откровенным снимком, который привел в восторг поклонников звезды.

Артистка предстала в элегантном черном платье с глубоким декольте, которое особо подчеркивает ее шикарные формы.

Многие фанаты знаменитости отмечают, что после рождения дочки Кети стала выглядеть лучше, чем до беременности. Напомним, что в 2015 году девушка родила супругу Льву Гейхману дочь Оливию, пишет Bimru .