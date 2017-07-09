Кети Топурия восхитила фанатов фото в платье с глубоким декольте

Певица предстала перед камерой в элегантном черном платье.

Культура

Известная певица, солистка группы «A’Studio» Кети Топурия поделилась с подписчиками в Instagram откровенным снимком, который привел в восторг поклонников звезды.

Артистка предстала в элегантном черном платье с глубоким декольте, которое особо подчеркивает ее шикарные формы.