http://7info.ru/news/world-culture/keti_topurija_voshitila_fanatov_foto_v_plate_s_glubokim_dekolte/
Кети Топурия восхитила фанатов фото в платье с глубоким декольте
Культура 226
Известная певица, солистка группы «A’Studio» Кети Топурия поделилась с подписчиками в
Instagram откровенным снимком, который привел в восторг поклонников звезды.
Многие фанаты знаменитости отмечают, что после рождения дочки Кети стала выглядеть лучше, чем до беременности. Напомним, что в 2015 году девушка родила супругу Льву Гейхману дочь Оливию, пишет
Bimru .
Кети Топурия восхитила фанатов фото в платье с глубоким декольте
Культура 226
Певица предстала перед камерой в элегантном черном платье.
Известная певица, солистка группы «A’Studio» Кети Топурия поделилась с подписчиками в
Артистка предстала в элегантном черном платье с глубоким декольте, которое особо подчеркивает ее шикарные формы.
Многие фанаты знаменитости отмечают, что после рождения дочки Кети стала выглядеть лучше, чем до беременности. Напомним, что в 2015 году девушка родила супругу Льву Гейхману дочь Оливию, пишет