Кети Перри восхитила поклонников откровенным фото

Звезда поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram снимком в новом образе.

Культура

Известная американская певица Кети Перри поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram пикантным снимком, на котором звезда престала в новом образе, сообщает РЕН .

Популярная исполнительница решила поэкспериментировать со своей внешностью после расставания с актёром Орландо Блумом. Так в ходе недавней фотосессии Перри предстала с короткой стрижкой и новым цветом волос. При этом на девушке был лишь сплошной купальник нежно-розового оттенка с необычным узором из ракушек.

Отметим, что фанаты знаменитости остались довольны новым образом своего кумира. Многие отметили, что Кэти Перри стала выглядеть намного эффектнее и ярче с такой стрижкой.