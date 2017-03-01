Катя Гордон ответит в суде за вмешательство в личную жизнь Вадима Казаченко

По словам певца, из-за ее деятельности от него отвернулись даже самые преданные поклонники.

Культура

Известный российский певец Вадима Казаченко подает в суд на исполнительницу и общественного деятеля Катю Гордон за то, что она встала на защиту бывшей супруги артиста, пишет VN .

Сообщается, что Казаченко решил втайне разорвать семейные отношения со своей беременной супругой. При этом женщина призналась, что он требовал от нее избавиться от малыша при помощи аборта. Тогда на защиту дамы встала Катя Гордон, которая поддерживала обиженную и оказывала ей помощь. Однако это негативно отразилось на деятельности Вадима Казаченко. По словам певца, от него отвернулись самые преданные поклонники, а концерты стали посещать меньше зрителей.

Отметим, что адвокатом Кати Гордон выступит Михаил Терехин, который известен широкой публике как бывший молодой человек Ксении Бородиной.