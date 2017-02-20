Юлия Савичева родила в Португалии
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Близкие певицы подтвердили предположения СМИ о пополнении в семье.
Выпускница проекта «Фабрика звезд-2», певица Юлия Савичева, похоже, подтвердила упорные слухи о своей беременности, возникшие летом прошлого года, когда она прекратила выходить в свет и постить новые фото в Instagram. В Португалии, где сейчас живёт Юлия вместе с мужем, у неё родился ребёнок,
Пожилая женщина подчеркнула для корреспондентов, что внучка не любит, когда вторгаются в её частную жизнь, но созналась, что «так просто в длительный отпуск не уходят», цитирует издание слова родственницы Юлии.
Уральские СМИ активно интересуются жизнью бывшей землячки – Юлия родом из Кургана.
По данным издания, после родов Юлия намерена вернуться в Россию не раньше чем к концу лета.