Юлия Савичева родила в Португалии

Близкие певицы подтвердили предположения СМИ о пополнении в семье.

Культура

Выпускница проекта «Фабрика звезд-2», певица Юлия Савичева, похоже, подтвердила упорные слухи о своей беременности, возникшие летом прошлого года, когда она прекратила выходить в свет и постить новые фото в Instagram. В Португалии, где сейчас живёт Юлия вместе с мужем, у неё родился ребёнок, пишет в понедельник, 20 феврааля, «URA.RU» со ссылкой на eg.ru, которые пообщались с бабушкой звезды.

Пожилая женщина подчеркнула для корреспондентов, что внучка не любит, когда вторгаются в её частную жизнь, но созналась, что «так просто в длительный отпуск не уходят», цитирует издание слова родственницы Юлии.

Уральские СМИ активно интересуются жизнью бывшей землячки – Юлия родом из Кургана.

По данным издания, после родов Юлия намерена вернуться в Россию не раньше чем к концу лета.