Яна Чурикова поразила признанием о страшной болезни

Оказывается, во время работы на проекте «Фабрика звезд» ведущая страдала от анорексии

Культура

Яна Чурикова рассказала, что во время работы на проекте «Фабрика звезд» страдала от недостатка веса, пишет Суть событий.

Оказывается, в далеком 2003 году Яна с легкостью «влазила» в 42-й размер одежды и могла себе позволить миниатюрные дизайнерские наряды. Но у анорексии были и свои минусы.

«Я с трудом запоминала тексты, а грудь уменьшилась настолько, что я с ужасом вопрошала своего первого мужа: «А если они совсем исчезнут, ты со мной расстанешься!?» И вы знаете что? Я ни капли не сожалею о своём сегодняшнем 46-м! Размере, не муже, конечно», – шутит Чурикова в своем Instagram.

Фото: book-face.ru