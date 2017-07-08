Яна Чурикова рассказала, что во время работы на проекте «Фабрика звезд» страдала от недостатка веса, пишет Суть событий.
Оказывается, в далеком 2003 году Яна с легкостью «влазила» в 42-й размер одежды и могла себе позволить миниатюрные дизайнерские наряды. Но у анорексии были и свои минусы.
«Я с трудом запоминала тексты, а грудь уменьшилась настолько, что я с ужасом вопрошала своего первого мужа: «А если они совсем исчезнут, ты со мной расстанешься!?» И вы знаете что? Я ни капли не сожалею о своём сегодняшнем 46-м! Размере, не муже, конечно», – шутит Чурикова в своем Instagram.