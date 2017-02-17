Известный режиссер Роман Полански готов вернуться в США и предстать перед судом

Сообщается, что 83-летний кинематографист готов понести наказание, отсроченное на 40 лет.

Культура

Один из крупнейших кинематографистов XX века Роман Полански намеревается вернуться в США через 40 лет после побега от правосудия, пишет РГ .

Сообщается, что в 1977 году прославленный режиссёр был обвинен 13-летней моделью Самантой Геймер в домогательстве. Полански пошел на сделку с правосудием и признал себя виновным, согласившись на прохождение психиатрического обследования в течение 42 дней. Однако он испугался условного наказания, и навсегда покинул пределы США.

Отметим, что в 2014 году адвокаты режиссера просили закрыть дело. В итоге суд решил отклонить иск, поскольку Полански скрывался от правосудия. Теперь 83-летний кинематографист готов понести наказание.