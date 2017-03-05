Известная писательница, страдающая раком, ищет супругу новую даму сердца

Она верит в то, что ее возлюбленный сможет найти новую любовь после ее смерти.

Культура

Известная американская писательница для детей Эми Краузе Розенталь, у которой диагностирована смертельная стадия рака, активно ищет замену себе для своего мужа Джейсона, пишет РЕН .

По словам женщины, она верит в то, что ее возлюбленный сможет найти новую любовь после ее смерти. Известно, что умирающая страдает от терминальной стадии рака яичников.

«Я никогда не пользовалась сайтами знакомств, но основываюсь на опыте 9490 дней жизни с ним под одной крышей», – рассказала Эми.

Отметим, что заботливая жена пожелала новой избраннице супруга начать его жизнь с чистого листа.