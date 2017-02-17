http://7info.ru/news/world-culture/izvestnaja_aktrisa_sjuzen_sarandon_priznalas_v_biseksualnosti/
Известная актриса Сьюзен Сарандон призналась в бисексуальности
Культура 379
Одна из самых сексуальных актрис Голливуда Сьюзен Сарандон раскрыла большую тайну, заявив, что готова встречаться и с представительницами своего пола, пишет
КП .
Известная актриса Сьюзен Сарандон призналась в бисексуальности
Культура 379
Звезда сделала шокирующее заявление лишь тогда, когда ей исполнилось 70 лет.
Одна из самых сексуальных актрис Голливуда Сьюзен Сарандон раскрыла большую тайну, заявив, что готова встречаться и с представительницами своего пола, пишет
«Думаю, можно сказать, что моя сексуальная ориентация не ограничена представителями противоположного пола. Я моногамна в отношениях, поэтому список моих партнеров не так уж и велик», - говорит звезда.
Отметим, что актриса сделала шокирующее заявление лишь тогда, когда ей исполнилось 70 лет. При этом неизвестно, были ли у нее отношения с женщинами.