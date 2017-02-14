Игорь Матвиенко рассказал о работе над музыкой к «Викингу»

Композитор и продюсер поделился необычными идеями, которые родились в процессе работы над оформлением кинокартины.

Культура

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко рассказал о работе над музыкой к фильму «Викинг», любви к исторической литературе и особенность создания музыкального оформления для эпохального проекта.

Матвиенко отметил, что не увлекался историей в детстве, но с годами заинтересовался ей и теперь получает большое удовольствие. При этом, по его словам, сейчас он даже не помнит, какие оценки у него были в школе по истории.

— Что касается фильма, то сначала мне вообще хотелось сделать нечто революционное. Казалось, что вся мировая киномузыка уже «заформатирована » хуже плей-листов любых поп-радиостанций . Думал, сделать саундтрек без единого инструмента, только на человеческих голосах. То есть с хорами, вокалистами, битбоксерами, — поделился своими идеями композитор.

В то же время, по его словам, современные музыкальные формы подошли бы лучше для авторского кино, тогда как «Викинг» — эпос. Тем более, подготовка проекта с необычными выразительными формами в музыке заняла бы не два года, а все пять лет. Матвиенко также отметил выпуск отдельного диска с музыкой к фильму.

По словам композитора, работа над музыкой для «Викинга» дала ему совершенно новый опыт, который он планирует применить в будущем. Матвиенко также выделил музыку из фильма «Притяжение» Федора Бондарчука.

— К слову, сходил недавно на премьеру «Притяжения» Федора Бондарчука — музыка очень понравилась, начинаю совсем иначе теперь смотреть на большие формы.