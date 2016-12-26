http://7info.ru/news/world-culture/hakery_popytalis_lishit_zhizni_britni_spirs/
Хакеры попытались «лишить жизни» Бритни Спирс
Культура 72
Lenta.ru .
Хакеры попытались «лишить жизни» Бритни Спирс
Культура 72
Представители компании «Sony Music» опровергли данную информацию, посетовав на хакерскую атаку группировки «OurMine».
Сообщается, что на аккаунтах «Sony Music Global» и Боба Дилана возникли записи о смерти американской певицы в результате несчастного случая.
Представители компании «Sony Music» опровергли данную информацию, посетовав на хакерскую атаку группировки «OurMine». После этого оба поста были удалены из социальной сети.