Хакеры попытались «лишить жизни» Бритни Спирс

Представители компании «Sony Music» опровергли данную информацию, посетовав на хакерскую атаку группировки «OurMine».

Культура

На нескольких страничках в «Twitter» появилась информация о кончине известной американской исполнительницы Бритни Спирс, пишет

Сообщается, что на аккаунтах «Sony Music Global» и Боба Дилана возникли записи о смерти американской певицы в результате несчастного случая.

Представители компании «Sony Music» опровергли данную информацию, посетовав на хакерскую атаку группировки «OurMine». После этого оба поста были удалены из социальной сети.