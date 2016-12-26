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http://7info.ru/news/world-culture/hakery_popytalis_lishit_zhizni_britni_spirs/

Хакеры попытались «лишить жизни» Бритни Спирс
Представители компании «Sony Music» опровергли данную информацию, посетовав на хакерскую атаку группировки «OurMine».

Культура   72

На нескольких страничках в «Twitter» появилась информация о кончине известной американской исполнительницы Бритни Спирс, пишет Lenta.ru .

Сообщается, что на аккаунтах «Sony Music Global» и Боба Дилана возникли записи о смерти американской певицы в результате несчастного случая.

Представители компании «Sony Music» опровергли данную информацию, посетовав на хакерскую атаку группировки «OurMine». После этого оба поста были удалены из социальной сети. 