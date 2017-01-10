http://7info.ru/news/world-culture/gruppa_smyslovye_galljucinacii_dast_poslednij_koncert_13_janvarja/
Группа «Смысловые галлюцинации» даст последний концерт 13 января
Культура 106
Российская рок-группа «Смысловые галлюцинации» даст свой последний концерт 13 января в Екатеринбурге. Об этом сообщает
ИТАР-ТАСС .
Группа «Смысловые галлюцинации» даст последний концерт 13 января
Культура 106
Концерт пройдёт в «Ельцин Центре» в рамках фестиваля «Старый Новый Рок».
Российская рок-группа «Смысловые галлюцинации» даст свой последний концерт 13 января в Екатеринбурге. Об этом сообщает
Концерт пройдёт в «Ельцин Центре» в рамках фестиваля «Старый Новый Рок». Сообщается, что зрители услышат все хиты группы, ставшей популярной ещё в конце прошлого века.
Ранее Сергей Бобунец, являвшийся лидером «Смысловых галлюцинаций», заявлял, что 2016 год станет последним годом существования группы.