Группа «Смысловые галлюцинации» даст последний концерт 13 января

Концерт пройдёт в «Ельцин Центре» в рамках фестиваля «Старый Новый Рок».

Культура

Российская рок-группа «Смысловые галлюцинации» даст свой последний концерт 13 января в Екатеринбурге. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС .

Концерт пройдёт в «Ельцин Центре» в рамках фестиваля «Старый Новый Рок». Сообщается, что зрители услышат все хиты группы, ставшей популярной ещё в конце прошлого века.

Ранее Сергей Бобунец, являвшийся лидером «Смысловых галлюцинаций», заявлял, что 2016 год станет последним годом существования группы.