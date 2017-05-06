http://7info.ru/news/world-culture/gljukoza_poradovala_fanatov_otkrovennym_foto/
Глюкоза порадовала фанатов откровенным фото
Культура 70
Известная российская певица Наталья Чистякова-Ионова, которая известна публике под сценическим псевдонимом «Глюк’oZa», поделилась со своими подписчиками в
Instagram откровенным снимком, пишет Daily .
Глюкоза порадовала фанатов откровенным фото
Культура 70
Звезда выложила снимок, на котором продемонстрировала грудь в глубоком декольте.
Известная российская певица Наталья Чистякова-Ионова, которая известна публике под сценическим псевдонимом «Глюк’oZa», поделилась со своими подписчиками в
Так, звезда выложила фото ее работы в музыкальной студии, где она присев на колени продемонстрировала грудь в глубоком декольте.
Отметим, что многие поклонники знаменитости остались довольны увиденным. Кроме того, они написали огромное количество восторженных комментариев в адрес своего кумира.