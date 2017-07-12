Героиня «Теории большого взрыва» впервые станет матерью

37-летняя актриса Мелисса Рауш, исполнившая роль Бернадетт, долго не решалась родить ребенка из-за неудачной беременности

Культура

37-летняя американская актриса Мелисса Рауш, известная по роли Бернадетт в топовом сериале «Теория большого взрыва», впервые станет матерью, пишет ФедералПресс.

Появление на свет первенца в семействе Рауш ожидают уже этой осенью. Актриса сама рассказала журналистам о радостном событии.

По словам Мелиссы, они с супругом долго не решались родить ребенка из-за прерывания предыдущей беременности. Тогда у актрисы случился выкидыш, который она пережила очень болезненно.

Рауш не хотела сообщать общественности о своем интересном положении, однако решила, что лучше сделать это самой, чем ждать разоблачений от желтой прессы.