Гендиректор Третьяковской галереи рассказала об эксперименте в метро

Зельфира Трегулова поделилась планами музея о новых экспозициях в 2017 году и объяснила суть выставки в Московском метрополитене.

Культура

Зельфира Трегулова рассказала «Известиям», что Третьяковская галерея в 2017 году готовит целый ряд масштабных интересных экспозиций, посвященных как работам отдельных живописцев, так и, например, периоду «оттепели» в СССР и столетию революции 1917 года.

Трегулова сообщила, что уже в апреле в Третьяковской галерее откроется выставка работ Зинаиды Серебряковой с акцентом на ее творчество в русский период. Будут представлены не только портреты и пейзажи, но и картины, посвященные Мариинскому театру. Трегулова напомнила, что Зинаида Серебрякова участвовала в работе над росписью здания Казанского вокзала в Москве, а на новой экспозиции покажут уникальные эскизы к этой работе.

В апреле мы покажем экспозицию работ Зинаиды Серебряковой. Это будет показ лучших работ художницы, собранных из многих музеев и частных собраний. С акцентом на русский период. Ее картины уже выставлялись в Третьяковской галерее в 2014 году. Сейчас мы представим не только портреты и пейзажи, но еще и серию работ, посвященных театру, в частности Мариинскому. Зинаида Серебрякова участвовала в работе над росписью здания Казанского вокзала в Москве. На выставке будут также показаны эскизы к этой работе.

— Мы открыли масштабнейшую выставку «Оттепель», которая рассказывает о советском искусстве. Вернее, она посвящена не искусству, а мировосприятию людей периода оттепели и тому, как это отразилось на поэзии, прозе, драматургии, театре, кино, музыке, архитектуре, дизайне и живописи, — сказала гендиректор Третьяковской галереи.

По ее словам, в музее также будет открыта выставка, посвященная столетию революции 1917 года. Экспозиция получила название «Некто 1917» и будет открыта в здании на Крымском валу в сентябре.

— Будет показан очень точный срез того, что происходило в 1917 году в искусстве. Случилась Февральская революция, потом были июльские события, затем октябрьский переворот, но многие художники, работавшие в это время, не осознавали масштаба происходящего. И в той же мере не осознавали его последствий, — отметила Трегулова.

Гендиректор рассказала также и о ставшей для многих неожиданностью выставке в Московском метрополитене. По ее словам, эта экспозиция носит экспериментальны й характер. Трегулова предложила считать эту идею вызовом всем тем, кто считает, что разговор об искусстве должен быть обязательно скучным.

Вместе с тем, по ее словам, выставка в метро является и мощным образовательным проектом, привлекающим людей в галереи и рассказывающим им о художниках и целых эпохах.