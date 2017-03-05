В Финляндии идет работа над созданием мультфильма, одним из героев которого стал Владимир Путин. По информации зарубежных СМИ, президент России предстанет персонажем, который мечтает стать тореадором, пишет АН.
Режиссер картины Катариина Лиллквист рассказала, что она готовит очень интересный и юмористический проект:
«Сейчас мы делаем куклу, изображающую Владимира Путина. Он будет одет в костюм тореадора, который будет ему велик».
Отметим, что финансированием проекта занимается Культурный фонд Финляндии.