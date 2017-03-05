Финны создают мультфильм про Владимира Путина

Президент России предстанет персонажем, который мечтает стать тореадором.

Культура

В Финляндии идет работа над созданием мультфильма, одним из героев которого стал Владимир Путин. По информации зарубежных СМИ, президент России предстанет персонажем, который мечтает стать тореадором, пишет АН .

Режиссер картины Катариина Лиллквист рассказала, что она готовит очень интересный и юмористический проект:

«Сейчас мы делаем куклу, изображающую Владимира Путина. Он будет одет в костюм тореадора, который будет ему велик».

Отметим, что финансированием проекта занимается Культурный фонд Финляндии.