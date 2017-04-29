По словам короля российской эстрады, американский лидер является большим поклонником творчества Примадонны. Так, в архиве Киркорова имеется несколько фотографий, на которых Пугачева и Трамп запечатлены вместе:

«Тогда Трампа в России еще никто не знал. Алла Пугачева была всего лишь обычной певицей, на то время не имевшей такого высокого статуса, которым она располагает сейчас. Близкие к Трампу мои знакомые рассказывали, что американский президент имеет в своей фонотеке несколько дисков Аллы Пугачевой и является ее большим фанатом».