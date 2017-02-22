Филипп Киркоров призвал бойкотировать «Евровидение» в Киеве

Артист признался, что весьма огорчен политизированностью песенного конкурса в нынешнем году.

Культура

Известный российский эстрадный певец, композитор и продюсер Филипп Киркоров выступил с предложением отказаться России от участия в «Евровидении», которое пройдет в мае 2017 года в Киеве, пишет Газета .

Артист признался, что весьма огорчен политизированностью и ангажированностью песенного конкурса в нынешнем году:

«Мне неинтересен этот конкурс с определенного этапа его существования, а точнее с прошлого года. Для меня он в каком-то смысле перестал существовать».

Киркоров отметил, что ему очевидна предвзятость и сведение счетов с Россией. По его словам, он бы вообще никого не отправлял на «Евровидение» в этом году.