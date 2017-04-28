Филипп Киркоров оказался предан накануне юбилея

Артист вычеркнул из списка приглашенных на его праздник некоторых друзей.

Культура

Известный российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров откровенно поделился подробностями своей личной жизни. Выяснилось, что он вычеркнул из списка приглашенных на его юбилей друзей, которые предали его, пишет ФАН .

По словам Народного артиста РФ, он пригласил на грандиозный банкет в Кремль порядка двух тысяч человек. Однако артист признался, что некоторых из этих людей он исключил не только из списка приглашенных, но и из жизни:

«Даже за последние полгода произошли некоторые открытия – люди, которых я считал своими друзьями, просто на ровном месте предали, поступили некрасиво, оскорбительно по отношению ко мне, моему творчеству, моей семье».

Киркоров убежден в том, что предательство не заслуживает прощения.