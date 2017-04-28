Известный российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров откровенно поделился подробностями своей личной жизни. Выяснилось, что он вычеркнул из списка приглашенных на его юбилей друзей, которые предали его, пишет ФАН.
По словам Народного артиста РФ, он пригласил на грандиозный банкет в Кремль порядка двух тысяч человек. Однако артист признался, что некоторых из этих людей он исключил не только из списка приглашенных, но и из жизни:
«Даже за последние полгода произошли некоторые открытия – люди, которых я считал своими друзьями, просто на ровном месте предали, поступили некрасиво, оскорбительно по отношению ко мне, моему творчеству, моей семье».
Киркоров убежден в том, что предательство не заслуживает прощения.